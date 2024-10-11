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11:20, 11 октября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о потере последних населенных пунктов перед Мирноградом

Deep State: ВСУ потеряли последние населенные пункты перед Мирноградом

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над последними населенными пунктами перед Димитровым (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает в Telegram украинский аналитический проект Deep State.

По данным ресурса, речь идет о Николаевке, Красном Яре и Крутом Яре. Отмечается, что ряд участков на этом направлении российские военные «прощупали на слабость». Также известно о недостаточной подготовке украинских фортификаций на данном отрезке передовой.

«Николаевка по сути является последним населенным пунктом перед Мирноградом. Поэтому в скором времени большой город почувствует попытки давления и попытки прорыва на южные окраины», — говорится в публикации аналитического проекта.

Ранее стало известно о продвижении российских военных в районе Работино в Запорожской области. Также сообщалось об успехах армии России у населенных пунктов Золотая Нива, Цукурино, Торецк и Угледар в ДНР.

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      Екатерина Грищенко
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