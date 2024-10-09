На Украине сообщили о продвижении российских военных в районе Работино

Deep State: ВС России продвинулись в районе Работино Запорожской области

Российские военные улучшили свои позиции в Запорожской области. Об этом сообщает в Telegram украинский аналитический проект Deep State.

По данным ресурса, Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в районе Работино. Также армия России имеет успехи у населенных пунктов Золотая Нива, Цукурино, Торецк и Угледар в Донецкой народной республике (ДНР).

9 октября пресс-секретарь оперативно-тактической группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Луганск» Анастасия Бобовникова заявила о продвижении российских военных в Торецке. По ее словам, в городе ведутся очень динамичные бои.

Как отмечал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, переход Торецка под контроль ВС России поможет укрепить защиту Донецка и осложнит положение украинской армии. Он также назвал город одним из важнейших узлов сопротивления ВСУ.