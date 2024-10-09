На Украине заявили о продвижении российских военных в Торецке

Группировка ВСУ «Луганск»: ВС России продолжают продвигаться в Торецке

Российские военные продолжают продвигаться в городской застройке Торецка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Луганск» Анастасия Бобовникова, ее слова приводит «Украинская правда».

«Ситуация неизменна — мы сдерживаем врага на улице Центральной. Однако бои в городе очень динамичные», — сказала она.

По словам представителя группировки украинской армии, бойцы Вооруженных сил (ВС) России используют тактику малых групп, преимущественно атакуя соединениями по три-пять человек.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский рассказал о продвижении российских военных в Торецке. Он заявил, что Вооруженные силы России успешно наступают на направлениях от шахты «Северная» вдоль железной дороги и к центру города.