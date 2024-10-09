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15:54, 9 октября 2024Бывший СССР

Названо последствие перехода Торецка под контроль России

Военный эксперт Дандыкин: взятие Торецка поможет укрепить защиту Донецка

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Переход Торецка под контроль России поможет укрепить защиту Донецка и осложнит положение Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал последствия взятия этого населенного пункта.

Ранее источники сообщили, что российские военные продолжают успешное наступление в Торецке. Сообщалось, что для Вооруженных сил Украины ситуация в Торецке приближается к критической. Попытки украинских солдат контратаковать на данном участке передовой безуспешны.

«В дальнейшем противнику придется оставить этот город с прежним названием Дзержинск. Резервов у Киева не хватает, бои идут, наши в центре. Это тоже один из важнейших узлов их сопротивления», — отметил Дандыкин.

С оперативной-точки зрения это поможет нам отодвинуть фронт все дальше от Донецка, остается еще Часов Яр, где у врага не будет возможность применять ствольную артиллерию

Василий Дандыкинкапитан первого ранга запаса, военный эксперт

Днем ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский рассказал о продвижении российских военных в Торецке. Он заявил, что Вооруженные силы России успешно наступают на направлениях от шахты «Северная» вдоль железной дороги и к центру города.

До этого генштаб ВСУ сообщил, что ситуация на фронте остается сложной для украинских военных. По данным командования армии Украины, за 8 октября на передовой было зафиксировано 172 боестолкновения.

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