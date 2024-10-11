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15:58, 11 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили о движении семимильными шагами от границ 1991 года

Комбат Верес: ВСУ двигаются семимильными шагами от границ 1991 года

Фото: Stringer / Reuters

Украинские военные двигаются в обратную сторону от границ 1991 года. Об этом заявил командир батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилл Верес, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Я вообще не думаю о границах 1991 года. Я думаю, как не потерять те позиции, которые у меня есть. Мы шли на границы в 2023, 2024 году, через три месяца будет 2025 год, а мы дальше идем на границы 1991 года — только в обратную сторону», — рассказал комбат.

Верес добавил, что в настоящее время ВСУ отступают «семимильными шагами». Он также задался вопросом, кто верит в возможность украинских военных выйти на границы 1991 года.

Ранее в украинской армии заявили о продвижении российских военных в Торецке. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Луганск» ВСУ Анастасия Бобовникова.

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      Екатерина Грищенко
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