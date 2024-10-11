В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция добавления чатов в папки на экране диалога

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит добавлять чаты в папки на экране диалога. Об этом сообщает WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что пользователи мессенджера смогут создавать списки контактов и групповых чатов на экране диалога. «Ранее мы объявили о внедрении ярлыка для добавления людей и групп в списки непосредственно с экрана информации о диалоге», — говорится в статье. По словам экспертов, нововведение упростит пользователям организацию списков с контактами и группами, так как ярлык будет доступным и интегрированным в чаты.

Функция добавления контактов и групповых чатов в списки с помощью нового ярлыка на экране диалога находится в разработке и будет доступна в будущем обновлении мессенджера для устройств на базе Android.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится функция сортировки чатов по папкам. Утверждалось, что соответствующий ярлык появится на экране информации о диалоге.