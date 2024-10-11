Власти Британии извинились перед одним из богатейших людей мира за утечку почты

Sky News: власти Британии извинились перед главой LVMH Арно за утечку почты

Власти Великобритании извинились за утечку адреса личной электронной почты главы холдинга Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно, который в январе 2024 года возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes. Об этом сообщает канал Sky News.

«Это произошло из-за административной человеческой ошибки, и мы приносим извинения пострадавшим», — заявил представитель британского Министерства бизнеса и торговли на анонимной основе.

Собеседник канала добавил, что министерство «очень серьезно относится к защите данных» и направило этот вопрос в Управление комиссара по информации.

По данным телеканала, утечка электронного адреса произошла в результате массовой рассылки писем с информацией о десятом Международном инвестиционном саммите, который состоится в Лондоне. В копии письма были видны адреса всех получателей, в том числе и Арно.

В конце сентября стало известно, что состояние главы LVMH выросло на 17 миллиардов долларов, после того как власти Китая приняли меры по стимулированию экономики.