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11:31, 11 октября 2024Россия

Власти Забайкалья высказались о ковырявшем в носу и вытершем руку о чиновницу губернаторе

Зампред правительства Забайкалья Кулаков обсудил с губернатором ковыряние в носу

Кадр: Telegram-канал Mash

Зампред правительства Забайкальского края по информационной политике Вячеслав Кулаков обсудил с губернатором Александром Осиповым ковыряние в носу, после которого глава региона вытер руку о чиновницу. Об этом сообщает издание «Подъем».

Как заявил Кулаков, власти региона нашли полное видео инцидента и убедились, что «все оказалось именно так», — ковырявший в носу Осипов действительно вытер руку о подчиненную.

«Посмотрев, [губернатор Забайкалья] сказал: "Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину"», — высказался о ситуации и реакции Осипова Кулаков.

Известно, что инцидент произошел во время доклада начальницы лесничества Елены Шаляпиной о крупных пожарах в Забайкальском крае. Губернатор, стоя около нее, почистил нос, после чего вытер руку о чиновницу. Случившееся попало на видео.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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