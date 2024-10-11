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19:31, 11 октября 2024Экономика

Внешний госдолг Грузии вырос до рекордного уровня

Внешний госдолг Грузии впервые превысил девять миллиардов долларов

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Внешний государственный долг Грузии на конец сентября составил 9,03 миллиарда долларов, впервые превысив отметку в девять миллиардов. Об этом со ссылкой на данные Минфина страны сообщает ТАСС.

За месяц показатель вырос на 43,4 миллиона долларов, отметили в ведомстве. Среди государств крупнейшим держателем грузинского госдолга остается Франция с 814,5 миллиона долларов.

В целом за год он прибавил 580,7 миллиона долларов. Большая часть роста до рекордного уровня пришлась на период с июня, когда госдолг Грузии составлял 8,7 миллиарда долларов.

Россия является ведущим торговым партнером страны. При этом долг Грузии перед РФ составляет только 7,8 миллиона долларов. Ранее глава грузинского парламента оценил в 17 процентов уровень падения экономики закавказской республики, которое произошло бы в случае ее несостоявшегося присоединения к антироссийским санкциям.

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      Дмитрий Воронин
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