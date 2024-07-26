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11:51, 26 июля 2024Экономика

Последствия несостоявшегося присоединения Грузии к санкциям против России оценили

Папуашвили: экономика Грузии упала бы на 17 % в случае присоединения к санкциям
СюжетСанкции против России:

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Несостоявшееся присоединение Грузии к антироссийским санкциям стало бы в 2022 году причиной спада экономики страны на 17 процентов вместо роста на 10 процентов, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Его цитирует ТАСС.

По словам политика, к такому результату «привела бы такая легкомысленная и безрассудная политика», за которую выступала оппозиция. «В результате мы получили бы в три раза больше экономического удара, чем это было во время пандемии, что равно разрушению экономики», — сказал он.

Ранее Папуашвили напомнил, что иностранные государства требовали от Грузии ввести санкции после начала спецоперации, хотя «сейчас нам говорят, что никто нас не просил».

25 февраля 2022 года занимавший тогда пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что не планирует вводить санкции против России, объяснив это национальными интересами. При этом власти Грузии не раз заявляли, что не допустят обхода ограничений через свою территорию.

РФ остается вторым крупнейшим торговым партнером Грузии. По итогам первых пяти месяцев 2024 года товарооборот стран снизился на 5,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, составив около миллиарда долларов.

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      Дмитрий Воронин
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