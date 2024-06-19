Товарооборот России и Грузии заметно снизился

Товарооборот России и Грузии сократился на 5,3 процента в январе-мае

По итогам первых пяти месяцев 2024 года товарооборот России и Грузии снизился на 5,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и упал до отметки в 1,003 миллиарда долларов. Об этом сообщается в докладе грузинской Национальной службы статистики.

В ведомстве отметили, что подавляющая часть двусторонней торговли пришлась на российский экспорт. В январе-мае РФ отправила в Грузию продукцию на более чем 730 миллионов долларов. В свою очередь, грузинский экспорт за этот период времени превысил отметку в 273 миллиона долларов.

Доходы российских поставщиков от продажи товаров Грузии упали на 6,2 процента в годовом выражении. Выручка грузинских экспортеров сократилась в меньшей степени — на 2,9 процента. Россия заняла третье место среди крупнейших рынков сбыта грузинской продукции, уступив Киргизии (360,1 миллиона долларов) и Казахстану (274,7 миллиона).

В первом квартале 2024 года товарооборот России и Грузии продемонстрировал схожую динамику. По итогам января-марта объемы двусторонней торговли просели на семь процентов в годовом выражении и опустились до отметки почти в 620 миллионов долларов. Несмотря на спад, Россия сохранила за собой статус второго крупнейшего торгового партнера Грузии.