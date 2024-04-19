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11:26, 19 апреля 2024Экономика

Товарооборот России и Грузии просел

Товарооборот России и Грузии сократился на 7 процентов в январе-марте

Фото: Алексей Гусев / Фотобанк Лори

По итогам первого квартала 2024 года товарооборот России и Грузии сократился на 7 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустился до отметки почти в 620 миллионов долларов в денежном выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики республики.

Несмотря на заметный спад в январе-марте, Россия сохранила за собой статус второго крупнейшего торгового партнера Грузии. В первом квартале доля РФ в структуре внешней торговли республики составила в общей сложности 13,2 процента.

При этом на импорт пришлась большая часть двусторонней торговли. Так, за первые три месяца этого года Россия отправила в Грузию продукцию стоимостью более 458 миллионов долларов. В свою очередь, республика экспортировала в РФ товаров на сумму более 160 миллионов.

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Главным торговым партнером Грузии в первом квартале стала Турция, товарооборот с которой составил почти 722 миллиона долларов (плюс 5,6 процента в годовом выражении). Тройку лидеров замкнул Китай (свыше 330 миллионов долларов, минус 12 процентов).

Одним из главных поставляемых видов грузинской продукции на российский рынок является вино. По итогам января-февраля 2024 года отгрузки увеличились более чем в полтора раза и достигли уровня около 13,2 тысячи тонн. Доходы грузинских винных экспортеров от поставок в Россию выросли более чем в четыре раза в годовом выражении и составили в общей сложности 35,9 миллиона долларов.

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      Анатолий Акулов
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