Ворвавшиеся в дом российского бизнесмена с цветами и игрушкой грабители попали на видео

Появилось видео с грабителями, ворвавшимися в дом IT-бизнесмена из Петербурга

Появилось видео с грабителями, забравшими у IT-бизнесмена из Санкт-Петербурга ценности на 47 миллионов рублей. Запись опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

На кадрах видно, что грабители приехали в дом предпринимателя с цветами и мягкой игрушкой.

Предприниматель и его жена приехали из роддома и увидели в своем доме неизвестных мужчин. Они вывели главу семьи на улицу, посадили в автомобиль каршеринга и позвонили его бывшим инвесторам. Они заявили, что бизнесмена должен им деньги. После этого грабители вернулись в дом и, угрожая хозяевам, отняли у них деньги, в том числе криптовалюту, золотые часы Rolex, ювелирные украшения, а также автомобили Tank 300 и Lixiang L9.

Неизвестные заставили бизнесмена распечатать и подписать договор купли-продажи автомобилей с пустой графой «покупатель». На этих машинах грабители скрылись с места преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Одного из подозреваемых уже задержали. Он пытался переоформить документы на угнанные машины. Автомобили изъяли, остальных причастных к преступлению ищут.