Врач объяснила последние изменения во внешности Кайли Дженнер

Дерматолог Бенар заявила, что телезвезда Кайли Дженнер растворила филлеры

Дерматолог Элиф Бенар из Лондона, Англия, объяснила последние изменения во внешности американской телезвезды Кайли Дженнер. Соответствующий комментарий публикует The Mirror.

Эксперт обратила внимание на комментарии поклонников 27-летней знаменитости в соцсетях, которые уличили ее в пластике из-за отечности лица. По словам врача, такой эффект возник из-за растворения филлера. При этом Бенар отметила, что данная процедура является безопасной, но приводит к неожиданным изменениям во внешности.

«Растворение всего филлера может привести к резким изменениям объема лица, а также сделать кожу дряблой и обвисшей, особенно если она была растянута из-за чрезмерного заполнения», — заявила дерматолог и уточнила, что растворение филлера позволяет коже восстановиться, сводя к минимуму риск нежелательных изменений контура лица.

В то же время Бенар пояснила, что предпринимательнице не стоило прибегать к подтяжке лица в юном возрасте, поскольку она может привести к образованию рубцов и потенциальному повреждению нервов. «Данная процедура в таком молодом возрасте обычно не рекомендуется, если на то нет особых медицинских или анатомических причин», — заключила собеседница портала.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер сняла новую рекламу для собственного модного бренда Khy и встревожила фанатов.