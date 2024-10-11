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15:23, 11 октября 2024Ценности

Врач объяснила последние изменения во внешности Кайли Дженнер

Дерматолог Бенар заявила, что телезвезда Кайли Дженнер растворила филлеры
Кайли Дженнер

Кайли Дженнер. Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

Дерматолог Элиф Бенар из Лондона, Англия, объяснила последние изменения во внешности американской телезвезды Кайли Дженнер. Соответствующий комментарий публикует The Mirror.

Эксперт обратила внимание на комментарии поклонников 27-летней знаменитости в соцсетях, которые уличили ее в пластике из-за отечности лица. По словам врача, такой эффект возник из-за растворения филлера. При этом Бенар отметила, что данная процедура является безопасной, но приводит к неожиданным изменениям во внешности.

«Растворение всего филлера может привести к резким изменениям объема лица, а также сделать кожу дряблой и обвисшей, особенно если она была растянута из-за чрезмерного заполнения», — заявила дерматолог и уточнила, что растворение филлера позволяет коже восстановиться, сводя к минимуму риск нежелательных изменений контура лица.

В то же время Бенар пояснила, что предпринимательнице не стоило прибегать к подтяжке лица в юном возрасте, поскольку она может привести к образованию рубцов и потенциальному повреждению нервов. «Данная процедура в таком молодом возрасте обычно не рекомендуется, если на то нет особых медицинских или анатомических причин», — заключила собеседница портала.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер сняла новую рекламу для собственного модного бренда Khy и встревожила фанатов.

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      Мария Винар
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