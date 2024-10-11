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19:57, 11 октября 2024Забота о себе

Врач предупредила об опасности привычки пить воду с лимоном по утрам для некоторых людей

Диетолог Соломатина: пить воду с лимоном противопоказано при заболеваниях ЖКТ

Фото: Joanna Kosinska / Unsplash

Привычка пить теплую воду с лимоном по утрам полезна для укрепления иммунитета и снижения веса, но для некоторых людей она может быть опасна, предупредила врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина. Ее слова приводит Пятый канал.

Эксперт объяснила, что теплая вода с лимоном обладает желчегонным и мочегонным эффектом, а значит, способствует профилактике образования камней в почках и поджелудочной железе. Кроме того, этот напиток, содержащий большое количество антиоксидантов, витамин С и калий, помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс.

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Однако, по словам Соломатиной, положительный эффект вода с лимоном оказывает только на людей без проблем со здоровьем. Тем, у кого есть заболевания ЖКТ и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) этот напиток противопоказан. Воздержаться от него стоит и при индивидуальной непереносимости цитрусовых фруктов, к которым относится лимон, добавила врач.

Ранее диетолог Ирина Писарева назвала способ сделать воду максимально полезной. Она рекомендовала пить ее как в чистом виде, так и в сочетании с фруктами или специями. Так, если добавить лимон, жидкость будет обладать свойствами лимона: оказывать антиоксидантный эффект, насыщать организм витамином С, повышать иммунитет, объяснила эксперт.

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      Наталья Обрядина
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