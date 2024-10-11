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19:20, 11 октября 2024Силовые структуры

Врачи охарактеризовали расправу российской девочки над младшими сестрами одной фразой

Девочка из Тольятти спланировала убийство младших сестер и припрятала нож

Фото: tupaiterbang / Shutterstock / Fotodom

13-летняя школьница из Тольятти заранее спланировала расправу над младшими сестрами и припрятала нож для совершения преступления. Об этом пишет Baza.

Издание выяснило, что в своих показаниях девочка рассказала о припрятанном с утра оружии в своей комнате, однако она до последнего момента не решалась поднять на сестер руку. Спусковым крючком для нее стало поведение девочек, которые мешали ей делать уроки.

Врачи психбольницы, обследовав подростка, охарактеризовали ее поступок фразой — она уничтожила «любимые игрушки отчима». Девочка стремилась сделать ему больно, так как не любила его — он бил мать и изменял ей. Также причиной была ревность — школьница считала, что младшим сестрам достается вся родительская любовь.

Подозреваемая все еще находится в психбольнице под охраной, ей выделили отдельную палату. Специалисты склоняются к тому, что она осознавала свои действия и признают ее вменяемой.

Две девочки в возрасте двух и пяти лет с ножевыми ранениями шеи и туловища были найдены на балконе квартиры по улице Лизы Чайкиной в Тольятти 8 октября. По подозрению в расправе задержана их старшая сестра.

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      Любовь Ширижик
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