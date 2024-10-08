Тела двух детей с ножевыми ранениями нашли в российском городе

Тела двух девочек 2 и 5 лет с ножевыми ранениями нашли в Тольятти

На балконе квартиры на улице Лизы Чайкиной в Тольятти нашли тела девочек двух и пяти лет с ножевыми ранениями шеи и туловища. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, их убила старшая 13-летняя сводная сестра — с подростком уже работают следователи. Как отмечают очевидцы, подозреваемую искали еще в 19:00. К прохожим подходили в парке, показывали фото и спрашивали не попадалась ли им школьница на глаза.

На месте преступления работают сотрудники Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что мужчину зарезали на глазах у двух его десятилетних внучек в парке около 3-й Музейной улицы в Москве.