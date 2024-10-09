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13:02, 9 октября 2024Силовые структуры

Место расправы школьницы-подростка над двумя сестрами попало на видео

СК показал видео квартиры, в которой 13-летняя школьница убила двух сестер
Начало событий в новости Бастрыкин взял под контроль дело о расправе над двумя девочками в Тольятти

Место расправы 13-летней школьницы-подростка над двумя младшими сестрами в Тольятти попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в управлении Следственного комитета (СК) России по Самарской области.

На видеозаписи показана светлая детская комната с качелями и детской кроваткой. Повсюду детские игрушки. В квартире работают следователи. Они осматривают место происшествия.

Работники СК проводят следственные действия для установления лица, причастного к совершению преступления. Кроме того, назначены первоначальные судебные экспертизы.

8 октября на балконе квартиры на улице Лизы Чайкиной в Тольятти нашли двух сестер возрасте двух и пяти лет с ножевыми ранениями шеи и туловища без признаков жизни. Предварительно, с девочками расправилась их 13-летняя сводная сестра. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ход следствия поставили на контроль в центральном аппарате СК России.

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      Анна Габай
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