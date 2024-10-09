Место расправы школьницы-подростка над двумя сестрами попало на видео

Место расправы 13-летней школьницы-подростка над двумя младшими сестрами в Тольятти попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в управлении Следственного комитета (СК) России по Самарской области.
На видеозаписи показана светлая детская комната с качелями и детской кроваткой. Повсюду детские игрушки. В квартире работают следователи. Они осматривают место происшествия.
Работники СК проводят следственные действия для установления лица, причастного к совершению преступления. Кроме того, назначены первоначальные судебные экспертизы.
8 октября на балконе квартиры на улице Лизы Чайкиной в Тольятти нашли двух сестер возрасте двух и пяти лет с ножевыми ранениями шеи и туловища без признаков жизни. Предварительно, с девочками расправилась их 13-летняя сводная сестра. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
Ход следствия поставили на контроль в центральном аппарате СК России.