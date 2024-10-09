Бастрыкин взял под контроль дело о расправе над двумя девочками в Тольятти

Глава СК Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве двух сестер в Тольятти

Тела двух детей с ножевыми ранениями нашли в российском городе

Начало событий в новости Тела двух детей с ножевыми ранениями нашли в российском городе

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о расправе над двумя сестрами в Тольятти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в информационном центре ведомства.

Глава СК поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления ведомства по Самарской области предоставить доклад о расследовании уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах. Отмечается, что ход следствия поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

8 октября на балконе квартиры на улице Лизы Чайкиной в Тольятти нашли двух сестер возрасте двух и пяти лет с ножевыми ранениями шеи и туловища без признаков жизни. Предварительно, с девочками расправилась их 13-летняя сводная сестра.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).