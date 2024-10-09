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13:58, 9 октября 2024Силовые структуры

Названа возможная причина расправы школьницы над двумя сестрами в Тольятти

Школьница из Тольятти могла убить двух младших сестер из-за поведения отчима
Начало событий в новости Место расправы школьницы-подростка над двумя сестрами попало на видео

Кадр: Telegram-канал Mash

Тринадцатилетняя школьница из Тольятти могла расправиться с двумя младшими сестрами из-за поведения отчима. Возможную причину случившегося сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Как уточняет издание, мужчина мог изменять своей сожительнице. По словам соседей, однажды он несколько месяцев ночевал в подъезде из-за ссоры с женщиной. При этом семья производила впечатление благополучной, а глава семейства даже оставлял трогательные послания возлюбленной и дочерям на асфальте во дворе.

Две девочки в возрасте двух и пяти лет с ножевыми ранениями шеи и туловища были найдены на балконе квартиры по улице Лизы Чайкиной в Тольятти во вторник, 8 октября. По предварительным данным, с ними расправилась их сводная сестра.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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