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12:55, 11 октября 2024Бывший СССР

ВС России засвидетельствовали случаи расстрела бойцов ВСУ заградотрядами

Боец ВС РФ Штурман: фиксируются случаи расстрела бойцов ВСУ заградотрядами

Российские войска засвидетельствовали случаи массовых расстрелов отступающих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) заградотрядами. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил военнослужащий ВС России с позывным Штурман.

«Когда у украинцев заканчиваются патроны и совсем становится плохая ситуация, они пытаются оттягиваться назад. По ним открывают огонь пулеметами либо чем-то тяжелее. Они боятся нам сдаваться по той же причине», — рассказал военный.

Он также отметил, что при каждой попытке контратаки ВСУ теряют до десяти бойцов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бойцы ВСУ испытывают «большой дефицит» военной техники. Он подчеркнул, что украинским военным необходима поддержка западных партнеров и помощь в снаряжении до наступления зимы.

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      Глеб Палехов
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