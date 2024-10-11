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16:03, 11 октября 2024Мир

Вучич спас выставку о России

«Sputnik Сербия»: президент Вучич отменил решение о закрытии выставки о России

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

В Сербии отказались проводить выставку об отношениях страны с Россией. Об этом пишет «Sputnik Сербия».

МИД Сербии принял решение не проводить ранее запланированную выставку, посвященную российско-сербской дипломатии в годы Второй мировой войны. Однако президент страны Александр Вучич отреагировал на это и перенес мероприятие в другое место.

Согласно программе выставки, она посвящена 80-летию освобождения Красной Армией Белграда от немецкой армии. Выставка должна была открыться в здании МИД страны. Теперь она пройдет в резиденции президента Сербии в центре Белграда.

Ранее в Сербии предотвратили дискриминацию граждан России при приеме на работу. Российский резидент получил ответ на предложение о найме в компанию по доставке еды Wolt, в котором говорилось о невозможности принимать на работу граждан РФ. После этого компания провела расследование и назначила санкции написавшим такой ответ работникам.

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      Сергей Болиев
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