Вучич спас выставку о России

«Sputnik Сербия»: президент Вучич отменил решение о закрытии выставки о России

В Сербии отказались проводить выставку об отношениях страны с Россией. Об этом пишет «Sputnik Сербия».

МИД Сербии принял решение не проводить ранее запланированную выставку, посвященную российско-сербской дипломатии в годы Второй мировой войны. Однако президент страны Александр Вучич отреагировал на это и перенес мероприятие в другое место.

Согласно программе выставки, она посвящена 80-летию освобождения Красной Армией Белграда от немецкой армии. Выставка должна была открыться в здании МИД страны. Теперь она пройдет в резиденции президента Сербии в центре Белграда.

Ранее в Сербии предотвратили дискриминацию граждан России при приеме на работу. Российский резидент получил ответ на предложение о найме в компанию по доставке еды Wolt, в котором говорилось о невозможности принимать на работу граждан РФ. После этого компания провела расследование и назначила санкции написавшим такой ответ работникам.