В Сербии предотвратили попытку дискриминации русских

Vreme: в Сербии предотвратили дискриминацию граждан России

В Сербии предотвратили дискриминацию граждан России. Об этом пишет издание Vreme.

Искавший работу в Сербии гражданин России получил ответ на предложение о найме в компанию по доставке еды Wolt. В сообщении говорилось о невозможности принимать на работу российских резидентов. Компания провела внутреннее расследование по поводу этого случая.

«В связи с информацией в СМИ, в которой говорится об отказе в предоставлении работы представителям определенных национальностей, в ходе внутреннего расследования было установлено, что произошло упущение. Ответственные лица были подвергнуты санкциям и получили предупреждения о возможном увольнении», — говорится в официальном заявлении компании.

В Wolt добавили, что компания поддерживает интеграцию представителей всех стран, в том числе России. В фирме добавили, что также сотрудничают с многочисленными российскими ресторанами и магазинами на территории Сербии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич подписал декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине. Сербский лидер принял участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который проходил в Хорватии. Помимо Сербии, на саммите присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и главы других государств Балканского региона.