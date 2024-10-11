Вышедшая замуж за заключенного женщина пожаловалась на отсутствие секса в их жизни

Модель из Литвы ни разу за три года не занималась сексом с заключенным, за которого вышла замуж. На отсутствие интима в супружеской жизни она пожаловалась изданию The Sun.

Габриэлла Мур утверждает, что начала переписываться с 29-летним Джамалом, сидящим в тюрьме в американском штате Мичиган, поскольку ей понравилась его внешность. По ее словам, поначалу она не думала, что их общение выльется во что-то романтическое. Однако вскоре пара призналась друг другу в чувствах. Джамал 13 раз сделал Мур предложение, и она наконец приняла его.

«Это было странно, потому что у нас никогда не было стадии отношений "девушка-бойфренд", мы перешли от дружеских отношений к помолвке», — отметила модель. Она собрала пакет всех необходимых документов и рассказала о женихе своей семье. Как отмечает Мур, сначала ее мать была обескуражена, но потом поверила, что Джамал — хороший человек.

Через два года после начала общения Мур и Джамал сыграли свадьбу в тюрьме, но правила помешали им провести брачную ночь вместе. Дальше поцелуев дело не зашло. При этом супруги признались, что с помощью секс-игрушек активно занимаются сексом по переписке и видеосвязи.

Женщина отметила, что Джамал находится в тюрьме уже 12 лет. Его осудили за расправу над людьми, но Мур уверена, что он невиновен. Джамал даже написал книгу о своем неправомерном заключении, которая называется «Если бы боль была человеком». По словам Мур, сейчас она копит деньги на то, чтобы нанять для мужа высококлассного адвоката.

Ранее сообщалось, что жительница США обручилась с пожизненно осужденным заключенным, которого знала с 13 лет, и рассказала о счастливой совместной жизни. По ее словам, мужчина звонит ей, пишет письма и дарит подарки, они общаются по телефону и электронной почте, а если случаются ссоры, то она сама приезжает в колонию, чтобы все уладить.

