Южная Корея отвергла обвинения КНДР в запуске беспилотников в Пхеньян

Ренхап: Южная Корея отвергла обвинения КНДР в запуске беспилотников в Пхеньян

Южная Корея отвергла обвинения со стороны КНДР в запуске в Пхеньян беспилотников, переносивших антиправительственные листовки. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

«Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, тем временем, заявил, что военные не посылали беспилотники в Северную Корею», — утверждается в сообщении агентства.

Ранее министерство иностранных дел КНДР заявило, что страна приведет в полную готовность наступательные средства на границе с Южной Кореей из-за якобы запуска дронов.

В ведомстве подчеркнули, что Пхеньян делает последнее предупреждение южнокорейской республике и требует прекратить полеты беспилотников с агитационными листовками.