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15:30, 11 октября 2024Мир

Южная Корея отвергла обвинения КНДР в запуске беспилотников в Пхеньян

Ренхап: Южная Корея отвергла обвинения КНДР в запуске беспилотников в Пхеньян

Фото: Kim Hong-ji / Reuters

Южная Корея отвергла обвинения со стороны КНДР в запуске в Пхеньян беспилотников, переносивших антиправительственные листовки. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

«Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, тем временем, заявил, что военные не посылали беспилотники в Северную Корею», — утверждается в сообщении агентства.

Ранее министерство иностранных дел КНДР заявило, что страна приведет в полную готовность наступательные средства на границе с Южной Кореей из-за якобы запуска дронов.

В ведомстве подчеркнули, что Пхеньян делает последнее предупреждение южнокорейской республике и требует прекратить полеты беспилотников с агитационными листовками.

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      Елизавета Мытарева
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