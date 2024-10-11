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18:49, 11 октября 2024Экономика

В Японии остановят реактор из-за дыры

Японская Kansai Electric Power закроет ядерный реактор из-за дыры в трубопроводе

Фото: Kyodo / Reuters

Японская компания Kansai Electric Power закроет третий реактор на атомной электростанции Михама в префектуре Фукуи. Причиной остановки стала дыра в трубопроводе, сообщает «Интерфакс».

«Крошечное», по словам представителей компании, отверстие зафиксировали в трубе, по которой сбрасывается в море вода из системы охлаждения ядерного реактора. В Kansai Electric подчеркнули, что радиоактивного воздействия на окружающую среду не зафиксировано. Точных сроков приостановки работы не называют.

В феврале 2024 года центральная телерадиокомпания NHK сообщила о дыме, который выходил из здания турбины реактора японской атомной электростанции (АЭС) «Цурага». Отмечается, что на данном энергоблоке с 2017 года идут работы по демонтажу реактора.

Днем ранее стало известно об утечке 5,5 тонны воды, содержащей радиоактивные вещества с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Представители TEPCO (Tokyo Electric Power) обнаружили, что зараженная вода вытекает из стены здания, в котором находится система очистки загрязненной воды с АЭС. В компании заявили, что утечка никак не повлияла на работу атомной электростанции. При этом есть вероятность, что какое-то количество жидкости просочилось в почву.

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      Вячеслав Агапов
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