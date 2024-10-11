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08:37, 11 октября 2024Экономика

Российских студентов захотели заставить работать в селе пять лет

Экс-глава Минсельхоза Ткачев захотел заставить выпускников вузов работать в селе

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Агропромышленный комплекс России испытывает серьезный дефицит кадров, через три года он может привести к катастрофе, и чтобы решить проблему, нужно идти на непопулярные меры. Об этом на пленарном заседании выставки «Золотая осень-2024» заявил бывший глава Минсельхоза, владелец одного из крупнейших российских агрохолдингов Александр Ткачев, пишет РБК.

Он предложил заставлять выпускников аграрных вузов отрабатывать на селе несколько лет после обучения, потому что сейчас туда идут только 50-70 процентов студентов, а остальные не хотят. «Есть путь. Давайте как сделали белорусы: есть бюджетники, давайте заставлять отрабатывать три-пять лет на производстве», — сказал Ткачев.

Бывший министр признал, что при таком подходе студентов станет меньше, но заметил, что так будет даже лучше. Ведь люди придут учиться туда с пониманием, что надо будет работать, «а не где-то там прыгать». Таким образом, считает он, можно получить качество, а не количество.

В нынешних условиях нехватки кадров в стране для привлечения и удержания рабочих нужно платить слишком большие деньги, а рентабельность сельского хозяйства падает на фоне роста себестоимости производства и других издержек.

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По словам бизнесмена, чтобы молодая девушка после школы и ПТУ вернулась работать на ферму дояркой, нужно платить 120-150 тысяч рублей. А таких денег у агрохолдингов нет и в ближайшее время они вряд ли появятся. Так что принудительная отправка молодежи могла бы помочь с кадрами. Чтобы удерживать молодежь дальше, он призвал строить для работников общежития или «какие-то маленькие городки».

Кроме того, экс-министр возмутился текущей миграционной политикой, от которой страдает сельское хозяйство. «Сегодня все мигранты, иностранцы идут в маркетплейсы. Кучерами, то есть, курьерами. И зарабатывают более 100 тысяч рублей. Жители Таджикистана, Узбекистана идут на эти работы, в поле их не заманишь», — подчеркнул Ткачев.

Ранее нынешний министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала о тяжелой ситуации с севом озимых в стране из-за засухи в ряде регионов. По ее словам, аграриям там приходится сеять прямо в песок. Она призвала «всех пойти в церковь и поставить свечку», чтобы пошли дожди.

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      Платон Щукин
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