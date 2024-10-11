Жестоко расправившегося три года назад с тещей россиянина арестовали

В Москве арестовали мужчину, убившего тещу ради ее денег и драгоценностей

В Москве арестовали местного жителя, жестоко распавшегося с тещей ради ее денег и драгоценностей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Росгвардии.

По данным ведомства, в ноябре 2021 года во время ссоры мужчина ударил женщину по голове, после чего вывез ее тело в лес и закопал его. По пути мужчина избавился от телефона родственницы. Жене россиянин сказал, что отвез ее мать на вокзал.

На следственном эксперименте он показал, как расправился с тещей и прятал ее тело.

Ранее сообщалось, что москвич расправился с женой при помощи топора и сообщил родным о ее пропаже.