Жестоко расправившегося три года назад с тещей россиянина арестовали

В Москве арестовали местного жителя, жестоко распавшегося с тещей ради ее денег и драгоценностей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Росгвардии.
По данным ведомства, в ноябре 2021 года во время ссоры мужчина ударил женщину по голове, после чего вывез ее тело в лес и закопал его. По пути мужчина избавился от телефона родственницы. Жене россиянин сказал, что отвез ее мать на вокзал.
На следственном эксперименте он показал, как расправился с тещей и прятал ее тело.
Ранее сообщалось, что москвич расправился с женой при помощи топора и сообщил родным о ее пропаже.