Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:17, 11 октября 2024Силовые структуры

Жестоко расправившегося три года назад с тещей россиянина арестовали

В Москве арестовали мужчину, убившего тещу ради ее денег и драгоценностей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве арестовали местного жителя, жестоко распавшегося с тещей ради ее денег и драгоценностей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Росгвардии.

По данным ведомства, в ноябре 2021 года во время ссоры мужчина ударил женщину по голове, после чего вывез ее тело в лес и закопал его. По пути мужчина избавился от телефона родственницы. Жене россиянин сказал, что отвез ее мать на вокзал.

На следственном эксперименте он показал, как расправился с тещей и прятал ее тело.

Ранее сообщалось, что москвич расправился с женой при помощи топора и сообщил родным о ее пропаже.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Алаудинов дал прогноз об окончании СВО. Командир «Ахмата» сослался на Священное Писание

      В Молдавии задержали мэра города Оргеев

      Россиянин распылил баллончик в лицо участковому и попал в колонию

      Названы дешевые продукты для защиты от рака

      Собчак сравнила личную жизнь Дурова с ток-шоу «Мужское/Женское»

      Назван эффективный способ избавиться от запаха канализации в доме

      Жестоко расправившегося три года назад с тещей россиянина арестовали

      40-летняя звезда Comedy Woman показала фигуру в красном белье

      Предсказан крупнейший производитель смартфонов в 2025 году

      Пригожин заявил об уходе Валерии со сцены

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше