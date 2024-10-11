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10:14, 11 октября 2024Россия

Жительницам российского региона захотели платить за роды до 23 лет

Жительницам Красноярского края захотели платить по 100 тысяч за роды до 23 лет

Фото: Anastasiia Chepinska / Unsplash

Жительницам Красноярского края захотели платить по 100 тысяч рублей за роды до 23 лет. О такой мере в регионе стало известно изданию «Проспект мира».

Депутаты краевого законодательного собрания уже одобрили законопроект в первом чтении. Инициатива предполагает, что с 1 января 2025 года местным жительницам будут выплачивать 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка до 23 лет включительно.

Согласно статистическим данным, средний возраст матери в Красноярском крае при рождении первенца — 25 лет. В 2025-м на новую меру поддержки смогут рассчитывать 3850 женщин. На эти цели из регионального бюджета власти намерены дополнительно выделить свыше 42 миллионов рублей.

До этого сенатор Андрей Кутепов предложил считать наличие детей личным достижением при поступлении в вуз.

Он подчеркнул, что подобная мера станет «еще одним шагом для обеспечения женщинам с детьми возможности получения высшего образования», а также «последовательным движением в сторону поддержки рождаемости в стране».

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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