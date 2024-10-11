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04:01, 11 октября 2024Интернет и СМИ

Живущий в Европе комик из Белоруссии признался в тоске по родине

Живущий в Европе комик Слава Комиссаренко признался, что скучает по Минску

Кадр: Telegram-канал Славы Комиссаренко

Известный стендап-комик из Белоруссии Слава Комиссаренко, живущий в Европе, признался в тоске по родине. Об этом он заявил во время концерта «Спасибо, у меня все», доступном на YouTube.

Зрительница концерта в Лондоне задала Комиссаренко вопрос, скучает ли он по Минску. «Скучаю. Видели с каким энтузиазмом [задала вопрос]? "Скучаешь по Минску"? "Да" "Не хватает драников?" "Да" "Мать, отца не видишь?" "Да" "Продолжай шутить"», — сыронизировал комик.

Комиссаренко также в шутку предположил, что зрительница, задавшая этот вопрос, работает в белорусском посольстве Великобритании.

Ранее Комиссаренко описал жизнь в Турции словами «полный хаос». Он заявил, что ему было трудно жить в стране, потому что его часто пытались обмануть.

До этого юмористка из Белоруссии Ирина Приходько заявила, что скучает по родной стране. Она призналась, что хотела бы посетить Гомельскую область, где живет ее бабушка.

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      Мария Большакова
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