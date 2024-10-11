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10:10, 11 октября 2024Культура

Звезду «Гусарской баллады» Голубкину признали неизлечимо больной

Mash: народную артистку РСФСР Ларису Голубкину признали неизлечимо больной

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Народную артистку РСФСР, вдову актера Андрея Миронова Ларису Голубкину признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи диагностировали у актрисы злокачественное заболевание системы крови. По данным источника, звезда «Гусарской баллады» борется с болезнью Вальденстрема с 2014 года. В 2022 году Голубкина прошла первые курсы химиотерапии, ей удалось добиться ремиссии, однако в этом году недуг начал прогрессировать.

Отмечается, что артистка передвигается в инвалидном кресле, она находится под наблюдением сиделки. У Голубкиной нарушены слух и зрение, актриса жалуется на постоянные боли в суставах и кровеносных сосудах.

Помимо «Гусарской баллады» Эльдара Рязанова, Голубкина снялась в таких фильмах, как «Дайте жалобную книгу», «День счастья», «Трое в лодке, не считая собаки», «Сказка о царе Салтане» и «Трагедия века».

Ранее заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную признали неизлечимо больной.

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