Mash: актрису Светлану Светличную признали неизлечимо больной

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что актриса лично дала на это согласие. По данным канала, сейчас Светличная находится в состоянии средней тяжести — она жалуется на постоянные боли в голове, ушах и горле. Артистка не может самостоятельно передвигаться и большую часть времени находится в лежачем положении.

Канал уточняет, что актрисе будут проводить симптоматическую терапию, направленную на поддержание активности, снятие и купирование болевых синдромов, также ей будет оказана психологическая помощь.

Ранее сообщалось, что Светлана Светличная отказалась лечить онкологическое заболевание.