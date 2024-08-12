Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:22, 12 августа 2024Культура

Светлана Светличная отказалась лечить рак

Mash: актриса Светлана Светличная отказалась лечить рак
Светлана Светличная

Светлана Светличная. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Заслуженна артистка РСФСР Светлана Светличная отказалась лечить онкологическое заболевание. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Биопсия показала признаки растущего и поражающего ткани злокачественного течения болезни», — говорится в сообщении. Отмечается, что в последнее время звезда советских фильмов страдает от сильных болей в голове, ушах и горле. Также она жалуется на слабость, у нее ухудшилось зрение.

По данным канала, артистка заявила о нежелании лечиться из-за риска ухудшения самочувствия. Ей будет назначена лекарственная терапия.

Ранее сын Светланы Светличной Алексей Ивашов отреагировал на новости о том, что актриса перенесла инфаркт.

До этого сообщалось, что артистка могла попасть в психиатрическую больницу из-за опухоли в головном мозге. Отмечалось, что проводить операцию по ее удалению опасно из-за возраста Светличной.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не любит правды в докладах». Российский генерал объяснил, почему линия обороны в Курской области была прорвана

      Сотни россиян оказались заблокированы на островах из-за бушующего моря

      Россиянка оказалась в ожоговом центре после занятий в автошколе

      Трампу предрекли рекордную долю голосов от евреев

      Росгвардия и ФСБ изъяли экстремистскую литературу из тайника в ДНР

      В США заявили о страхе перед «российским возмездием» за Курскую область

      Раскрыты итоги отражения попытки украинской ДРГ порвать границу в Белгородской области

      65-летняя вдова Валентина Юдашкина отдохнула в бикини на яхте

      Россиянам рассказали о минусах рефинансирования кредитов

      Российского военного спас от осколка боеприпаса ВСУ лежащий возле груди телефон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше