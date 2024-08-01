Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:15, 1 августа 2024Культура

Сын Светличной отреагировал на слухи об инфаркте у артистки

Сын Светличной Алексей Ивашов заявил, что у артистки не было инфаркта

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Сын заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной Алексей Ивашов отреагировал на новости о том, что актриса перенесла инфаркт. Его слова приводит KP.RU.

«Это неправда. Возрастные проблемы. Состояние стабильное. И инфаркта не было», — сказал он, комментируя новости о том, что причиной когнитивных проблем артистки может быть образование в мозге.

Ранее невестка актрисы Ольга рассказала о самочувствии Светличной.

До этого сообщалось, что Светлана Светличная могла попасть в психиатрическую больницу из-за опухоли в головном мозге. Отмечалось, что проводить операцию по ее удалению опасно из-за возраста актрисы.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Двоих неизвестных заметили возле газовых труб перед взрывом дома в Нижнем Тагиле. Что видели местные жители?

      В МИД прокомментировали признание российского дипломата персоной нон грата в Молдавии

      Пользователям «ВКонтакте» стала доступна уникальная функция

      Экс-советника мэра российского города задержали за незаконную продажу мест на кладбищах

      Минск заявил о развернутых у границ Белоруссии западных подразделениях

      Российские учителя раскрыли необычные увлечения на каникулах

      Обновленный кроссовер Tesla показали на фото

      Подозреваемый в участии в обмене самолет США вылетел в Анкару

      Россиянам предсказали оттепель на рынке жилья

      Сын Светличной отреагировал на слухи об инфаркте у артистки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше