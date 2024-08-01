Сын Светличной отреагировал на слухи об инфаркте у артистки

Сын Светличной Алексей Ивашов заявил, что у артистки не было инфаркта

Сын заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной Алексей Ивашов отреагировал на новости о том, что актриса перенесла инфаркт. Его слова приводит KP.RU.

«Это неправда. Возрастные проблемы. Состояние стабильное. И инфаркта не было», — сказал он, комментируя новости о том, что причиной когнитивных проблем артистки может быть образование в мозге.

Ранее невестка актрисы Ольга рассказала о самочувствии Светличной.

До этого сообщалось, что Светлана Светличная могла попасть в психиатрическую больницу из-за опухоли в головном мозге. Отмечалось, что проводить операцию по ее удалению опасно из-за возраста актрисы.