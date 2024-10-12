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13:30, 12 октября 2024Культура

Актера Збруева c поражением головного мозга выпишут из больницы

Shot: актера Збруева, у которого нашли поражение мозга, выписывают из больницы

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Актера Александра Збруева, у которого нашли поражение головного мозга, выписывают из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, звезда «Большой перемены» по-прежнему госпитализирован, но театр «Ленком» не планирует отменять спектакли с участием актера, ближайший из которых должен состояться 22 октября.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал, что актер чувствует себя хорошо, его ежедневно навещает главный администратор театра.

4 октября появились сообщения, что Збруева госпитализировали после второго вызова скорой помощи с приступами удушья. При этом сам артист опроверг распространившуюся в СМИ информацию. «Все в порядке, не волнуйтесь, это фейк. Я дома», — сказал он.

Пресс-служба театра «Ленком» заявила, что Збруев проходит плановое лечение, и отметила, что врачи не нашли у артиста серьезных патологий.

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      Семен Александров
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