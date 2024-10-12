Алаудинов: ВСУ попытались напасть на Белгородскую область, атака успешно отбита

Вооруженные силы Украины попытались напасть на Белгородскую область, однако их атака была успешна отбита ВС России. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в Telegram-канале.

«Они попытались на одном участке пробиться, подойти некрупными силами, но их так оторвали, потрепали, что они, кто остался жив-цел, вернулись обратно», — заявил командир «Ахмата».

По его словам, слухи о том, что ВСУ удалось зайти на территорию российского региона и совершить страшные преступления, неверны. Алаудинов подчеркнул, что подразделения ВС РФ фиксируют на украинской стороне границы с областью концентрации военных сил республики.

Ранее стало известно об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области. Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Апти Алаудинов объявил, что на курском направлении российская армия активно движется вперед, ежедневно уничтожая противника в больших количествах.