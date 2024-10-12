Вооруженные силы Украины попытались напасть на Белгородскую область, однако их атака была успешна отбита ВС России. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в Telegram-канале.
«Они попытались на одном участке пробиться, подойти некрупными силами, но их так оторвали, потрепали, что они, кто остался жив-цел, вернулись обратно», — заявил командир «Ахмата».
По его словам, слухи о том, что ВСУ удалось зайти на территорию российского региона и совершить страшные преступления, неверны. Алаудинов подчеркнул, что подразделения ВС РФ фиксируют на украинской стороне границы с областью концентрации военных сил республики.
Ранее стало известно об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области. Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Апти Алаудинов объявил, что на курском направлении российская армия активно движется вперед, ежедневно уничтожая противника в больших количествах.