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02:59, 12 октября 2024Россия

Алаудинов рассказал о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область

Алаудинов: ВСУ попытались напасть на Белгородскую область, атака успешно отбита

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Вооруженные силы Украины попытались напасть на Белгородскую область, однако их атака была успешна отбита ВС России. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в Telegram-канале.

«Они попытались на одном участке пробиться, подойти некрупными силами, но их так оторвали, потрепали, что они, кто остался жив-цел, вернулись обратно», — заявил командир «Ахмата».

По его словам, слухи о том, что ВСУ удалось зайти на территорию российского региона и совершить страшные преступления, неверны. Алаудинов подчеркнул, что подразделения ВС РФ фиксируют на украинской стороне границы с областью концентрации военных сил республики.

Ранее стало известно об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области. Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Апти Алаудинов объявил, что на курском направлении российская армия активно движется вперед, ежедневно уничтожая противника в больших количествах.

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      Александра Синицына
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