Джонсон раскрыл планы Лондона по помощи Украине в начале СВО

Джонсон: Лондон в начале СВО хотел помочь Киеву подготовкой партизан и агентов

Британские военные в самом начале специальной военной операции (СВО) на Украине считали, что Российская армия в короткие сроки займет Украину, и поэтому планировали помогать Киеву снабжением и подготовкой партизан и агентов, которые бы совершали диверсии на контролируемой Россией территории. Об этом говорится в мемуарах бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«На протяжении всех дискуссий [о вариантах помощи] мы исходили из того, что мы больше не будем помогать украинскому правительству в Киеве. Мы будем помогать сопротивлению. Мы исходили из того, что разрозненные украинские силы будут находиться там, пытаясь сделать Украину неуправляемой для русских, нарушая российские линии снабжения, устраивая засады, когда [российские военные] бы отдыхали в барах, и стреляли бы им в затылок», — признался бывший британский премьер.

По его словам, именно поэтому британские военные хотели помочь Киеву лишь адресно, не видя смысла в полномасштабных поставках военной помощи, для которой, по мнению генералитета, «было уже поздно».

Ранее Джонсон заявил об отрицании своей вины по срыву мирных переговоров на Украине в марте 2022 года в Стамбуле. «Эти [обвинения] — полная чушь. Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия [президента России Владимира] Путина — ничего подобного. Не думаю, что украинский лидер, [Владимир] Зеленский или кто-либо еще, мог бы договориться о мирной сделке и после этого пробыть в [президентском] офисе больше пяти минут», — написал Джонсон.