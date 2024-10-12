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11:48, 12 октября 2024Мир

Джонсон ответил на обвинения в срыве мирных переговоров России и Украины

Джонсон заявил об отрицании своей вины из-за срыва мирных переговоров по Украине

Фото: Hollie Adams / Reuters

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил об отрицании своей вины по срыву мирных переговоров на Украине в марте 2022 году в Стамбуле. Об этом говорится в недавно изданных мемуарах бывшего британского лидера, выдержки из книги опубликовал РБК.

«Это полная чушь. Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия [президента России Владимира] Путина — ничего подобного. Не думаю, что украинский лидер, [Владимир] Зеленский или кто-либо еще, мог бы договориться о мирной сделке и после этого пробыть в [президентском] офисе больше пяти минут», — написал Джонсон.

По его словам, факт наличия подобных обвинений со стороны обывателей и других иностранных политиков заставил его удивиться.

Ранее Джонсон раскрыл детали своей первой поездки в Москву и переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в 2017 году. При этом он отчетливо запомнил последовавший за встречей обед, в ходе которого Лавров «заставил» будущего британского премьер-министра «сидеть перед пылающим камином, настолько жарким, что пот тек по моему лицу», а сам Лавров казался ему «старостой, мучающим одноклассника-педика в викторианской школе».

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      Виктория Кондратьева
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