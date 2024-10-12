Джонсон раскрыл свои впечатления от встречи с Лавровым в 2017 году

Экс-премьер Британии Джонсон рассказал о переговорах с Лавровым в 2017 году

Бывший глава МИД (2016-2018) и экс-премьер-министр Британии (2019-2022) рассказал о ходе своей первой встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве в 2017 году. Выдержку из недавно выпущенных мемуаров Джонсона опубликовал РБК.

Сам Джонсон, который посетил Москву будучи на должности главы Форин-офиса, охарактеризовал Лаврова так: «Высокий, курящий сигареты одну за другой, полуармянин, смуглый и со странным довольным прищуром. Он — самый долго действующий министр иностранных дел России с царских времен, и он — Громыко наших дней». «Я не сэр Гей, — сказал Лавров, когда мы обменивались рукопожатиями. — Сэры Геи — это у вас в Форин-офисе», — говорится в мемуарах о первом диалоге Джонсона с главой МИД России.

По словам Джонсона, основной целью переговоров было обсуждение ситуации в Сирии и на Украине, но они не принесли никаких результатов. При этом он отчетливо запомнил последовавший за встречей обед, в ходе которого Лавров «заставил» будущего британского премьер-министра «сидеть перед пылающим камином, настолько жарким, что пот тек по моему лицу», а сам Лавров казался ему «старостой, мучающим одноклассника-педика в викторианской школе».

В день публикации мемуаров, 10 октября, Джонсон намекнул на возможное возвращение в большую политику, сравнив политиков с тараканами и осами. «Для того, чтобы политики были эффективны, они должны как осы в банке из-под варенья, словно тараканы, стремиться выжить и продолжить свое существование», — сказал он.