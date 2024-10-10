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17:20, 10 октября 2024Мир

Борис Джонсон намекнул на возвращение в политику фразой о тараканах и осах

Борис Джонсон намекнул на возврат в политику фразой о тараканах и осах в банках

Фото: Hollie Adams / Reuters

Бывший британский премьер Борис Джонсон намекнул на возможное возвращение в политику, сравнив политиков с тараканами и осами. Об этом экс-глава британского заявил в интервью Times Radio.

«Для того, чтобы политики были эффективны, они должны как осы в банке из-под варенья, словно тараканы, стремиться выжить и продолжить свое существование», — сказал он.

При этом экс-премьер приуменьшил свои шансы вновь возглавить правительство, сравнив их с возможностью ослепнуть с помощью пробки от шампанского.

Ранее Джонсон заявил, что доверяет словам кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о предотвращении украинского конфликта, если бы тот был американским главой в то время.

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      Семен Александров
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