Джонсон выразил доверие Трампу в вопросе предотвращения украинского конфликта

Борис Джонсон заявил, что Трамп предотвратил бы украинский конфликт в 2022 году

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, заявил, что доверяет словам кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о предотвращении украинского конфликта, если бы тот был американским главой в то время. Заявление прозвучало в эфире Times Radio.

«Я считаю, что это достоверное утверждение», — подчеркнул он.

Ранее Трамп заверил, что у него есть «очень амбициозный» план, который «гарантирует» окончание украинского конфликта, но раскроет он его только в случае победы. Раскрыть детали своего плана экс-президент США отказался из опасений, что он не сможет его реализовать. Он подчеркнул, что важная часть инициативы заключается в неожиданности.

Трамп неоднократно обещал, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов» в случае победы на президентских выборах. Он говорил, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.