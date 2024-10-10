Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:59, 10 октября 2024Мир

Джонсон выразил доверие Трампу в вопросе предотвращения украинского конфликта

Борис Джонсон заявил, что Трамп предотвратил бы украинский конфликт в 2022 году
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Hollie Adams / Reuters

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, заявил, что доверяет словам кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о предотвращении украинского конфликта, если бы тот был американским главой в то время. Заявление прозвучало в эфире Times Radio.

«Я считаю, что это достоверное утверждение», — подчеркнул он.

Ранее Трамп заверил, что у него есть «очень амбициозный» план, который «гарантирует» окончание украинского конфликта, но раскроет он его только в случае победы. Раскрыть детали своего плана экс-президент США отказался из опасений, что он не сможет его реализовать. Он подчеркнул, что важная часть инициативы заключается в неожиданности.

Трамп неоднократно обещал, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов» в случае победы на президентских выборах. Он говорил, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал первый шаг своего «плана победы». Что ему нужно от НАТО?

      Джонсон выразил доверие Трампу в вопросе предотвращения украинского конфликта

      Трамп отказался от новых дебатов с Камалой Харрис

      Немецкий журналист заявил о «черном дне» для Украины из-за серьезных повреждений Patriot

      Израильская авиация нанесла удар по иранскому заводу в Сирии

      Не занимающаяся сексом с мужем женщина нашла неожиданное объяснение его холодности

      Женщина призналась в совращении двух 15-летних хоккеистов

      Зеленский решил полететь в Лондон после отмены встречи с Байденом из-за урагана

      В США предъявили обвинения «сообщникам» экстрадированного Петрова

      В Португалии арестовали российского основателя криптобиржи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше