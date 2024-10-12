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18:18, 12 октября 2024Мир

Российские флагманские истребители прикрыли наносящую удары по ВСУ авиацию

Минобороны: в ходе боевого дежурства Су-35С прикрыли штурмовую авиацию России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Основные флагманские истребители Военно-воздушных сил (ВВС) РФ — сверхманевренные многоцелевые истребители Су-35С — в ходе боевого дежурства прикрыли в небе штурмовую и бомбардировочную авиацию. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны (Минобороны).

В ведомстве уточнили, что экипажи участвовавших в боевом дежурстве истребителей отработали патрулирование в одном из районов обстреливаемой ВСУ Курской области. Они прикрывали наносящие удары по позициям и военной технике противника самолеты бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации.

В Минобороны добавили, что экипажи истребителей Су-35С также выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области.

Ранее в ведомстве сообщили о сдавшихся в плен семи военнослужащих ВСУ. Суммарные потери противника за день в Минобороны оценили более чем в 400 солдат. Кроме того, за минувшие сутки российские военные уничтожили ряд военной техники ВСУ, включая две РСЗО HIMARS и одну систему Vampire.

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      Анатолий Акулов
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