Российские флагманские истребители прикрыли наносящую удары по ВСУ авиацию

Минобороны: в ходе боевого дежурства Су-35С прикрыли штурмовую авиацию России

Основные флагманские истребители Военно-воздушных сил (ВВС) РФ — сверхманевренные многоцелевые истребители Су-35С — в ходе боевого дежурства прикрыли в небе штурмовую и бомбардировочную авиацию. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны (Минобороны).

В ведомстве уточнили, что экипажи участвовавших в боевом дежурстве истребителей отработали патрулирование в одном из районов обстреливаемой ВСУ Курской области. Они прикрывали наносящие удары по позициям и военной технике противника самолеты бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации.

В Минобороны добавили, что экипажи истребителей Су-35С также выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области.

Ранее в ведомстве сообщили о сдавшихся в плен семи военнослужащих ВСУ. Суммарные потери противника за день в Минобороны оценили более чем в 400 солдат. Кроме того, за минувшие сутки российские военные уничтожили ряд военной техники ВСУ, включая две РСЗО HIMARS и одну систему Vampire.