Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:58, 12 октября 2024Бывший СССР

Семь украинских солдат сдались в плен за сутки

Минобороны: семь военнослужащих ВСУ сдались в плен за минувшие сутки
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

За минувшие сутки семь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (Минобороны) РФ.

Суммарные потери противника за сутки в российском ведомстве оценили более чем в 400 человек. Кроме того, солдатами РФ были уничтожены 18 единиц бронетехники ВСУ. Речь идет в том числе о шести танках, двух боевых машинах пехоты, десяти бронированных транспортных средствах, пояснили в Минобороны.

Российским военным также удалось подбить две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, и РСЗО Vampire из Чехии, четыре миномета, станцию радиоэлектронной борьбы и 14 автомобилей, заключили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 снарядов HIMARS и 125 беспилотников ВСУ. Четыре украинских дрона, как уточнили в ведомстве, были сбиты в Курской и Белгородской областях.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Япония напомнила США о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Обычно Токио не говорит о причастности Вашингтона

      В Хабаровском техникуме педагог выволок ученицу за громкое мяуканье

      Полковник назвал особенности украинских «дронов-драконов»

      В МВД назвали цель напавших на автомобиль с полицейскими в Ингушетии

      Стало известно о реакции украинцев на начало массовых облав военкомов по стране

      Российский космонавт вернется на Crew Dragon на Землю 14 октября

      Бывший футболист сборной России высказался об употреблении пива после матчей

      Обстрел автомобиля с сотрудниками МВД Ингушетии попал на видео

      Семь украинских солдат сдались в плен за сутки

      На Кубани жителей двух домов эвакуировали из-за обнаружения взрывного дрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше