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16:17, 11 октября 2024Россия

В российском приграничье уничтожили четыре украинских беспилотника

В Курской и Белгородской областях уничтожили четыре украинских беспилотника

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В российском приграничье уничтожили четыре украинских беспилотника. Речь идет о Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, атаку совершили около 14:15 мск. «Пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в министерстве.

Уточняется, что для совершения атаки Украина применила дроны самолетного типа. Три из них запустили на территорию Белгородской области, один — на территорию Курской.

Ранее сообщалось, что Украина за ночь пыталась ударить по четырем регионам России. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

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      Елена Торубарова
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