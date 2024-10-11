В российском приграничье уничтожили четыре украинских беспилотника

В Курской и Белгородской областях уничтожили четыре украинских беспилотника

В российском приграничье уничтожили четыре украинских беспилотника. Речь идет о Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, атаку совершили около 14:15 мск. «Пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в министерстве.

Уточняется, что для совершения атаки Украина применила дроны самолетного типа. Три из них запустили на территорию Белгородской области, один — на территорию Курской.

Ранее сообщалось, что Украина за ночь пыталась ударить по четырем регионам России. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.