Российские ПВО за сутки сбили 11 снарядов HIMARS и 125 беспилотников ВСУ

ПВО ВС России за сутки сбили 11 снарядов HIMARS и 125 беспилотников ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 11 снарядов HIMARS и 125 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Ведомство сообщает, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 283 вертолета, 33 544 беспилотных летательных аппарата, 646 самолетов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18 611 танков и бронированных машин, 1470 передвижных реактивных систем залпового огня, 16 048 минометов и орудий полевой артиллерии, а также 27 197 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее беспилотник ВСУ был сбит российскими силами ПВО в Курской области. Губернатор Алексей Смирнов поблагодарил военных за защиту региона.