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00:11, 12 октября 2024Россия

В российском регионе сбили украинский БПЛА

Губернатор Смирнов: еще один БПЛА самолетного типа уничтожили в Курской области

Еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Благодарю наших защитников!» — написал Смирнов.

Ранее в российском приграничье (в Курской и Белгородской областях) уничтожили четыре украинских беспилотника. По данным ведомства, атаку совершили около 14:15 мск.

До этого сообщалось, что из зоны боевых действий в Курской области спасли 56 человек. Всем гражданам оказывается необходимая помощь, они находятся в безопасном месте.

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      Александра Синицына
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