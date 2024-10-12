В российском регионе сбили украинский БПЛА

Губернатор Смирнов: еще один БПЛА самолетного типа уничтожили в Курской области

Еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Благодарю наших защитников!» — написал Смирнов.

Ранее в российском приграничье (в Курской и Белгородской областях) уничтожили четыре украинских беспилотника. По данным ведомства, атаку совершили около 14:15 мск.

До этого сообщалось, что из зоны боевых действий в Курской области спасли 56 человек. Всем гражданам оказывается необходимая помощь, они находятся в безопасном месте.