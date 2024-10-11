Несколько десятков людей спасли из зоны боевых действий в Курской области

Власти сообщили о спасении 56 человек из зоны боевых действий в Курской области

Из зоны боевых действий в Курской области спасли 56 человек. Такая информация опубликована в Telegram-канале правительства российского региона.

«За сегодняшний день российскими военнослужащими освобождены 56 жителей приграничья. В Кореневском районе спасены 43 человека. Из Суджанского эвакуировано семь местных жителей, из Большесолдатского — шесть», — говорится в сообщении.

Власти заверили, что на данный момент освобожденные находятся в безопасности. Всем гражданам оказывается необходимая помощь. Других подробностей в пресс-службе правительства не привели.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном районе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Через месяц после начала контрнаступления военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские войска начали «прорываться по всему фронту» в Курской области. По его словам, бойцы ВСУ в населенном пункте Любимовка отсечены от остальных формирований противника.