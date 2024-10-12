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05:27, 12 октября 2024Мир

Глава МИД Польши раскрыл предназначение американской базы у российских границ

Глава МИД Польши Сикорский: американская база ПРО нужна для ликвидации ракет РФ

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Американская база противоракетной обороны (ПРО), которая находится в польском Редзикова, нужна для ликвидации не только иранских, но и российских ракет. Такое предназначение, пагубное для РФ, раскрыл глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире Radio Rebeliant.

«В ближайшие недели мы наконец откроем базу антиракетного щита в Редзикове около Слупска. Я в ходе переговоров (с СШАприм. «Ленты.ру») добился того, чтобы эти ракеты могли сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши, а не только иранские, летящие на Соединенные Штаты», — заявил министр иностранных дел.

По его словам, Вашингтон «изменил концепцию» в процессе строительства базы, ее торжественное открытие состоится совсем скоро.

База ПРО в Редзиково расположена в 165 километрах от границы с Россией. В США считают, что с помощью систем можно будет обеспечить безопасность Западной Европы. При этом Москва неоднократно высказывала опасения по поводу установки американского вооружения у своих границ.

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      Александра Синицына
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