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США начали устанавливать системы ПРО в Польше

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Фото: US Navy / Globallookpress.com

США начали устанавливать системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на базе в Польше. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на американских военных.

Речь идет о базе на севере Польши, в поселке Редзиково. В марте там уже завершили и протестировали работу радара SPY-1D(V) и системы управления огнем (FCS). При этом строительство базы пока не завершено: его хотят закончить к 2022 году, проект готов примерно на 95 процентов.

Отмечается, что американская база ПРО в Польше нужна, чтобы обнаруживать, отслеживать и перехватывать баллистические ракеты. В Вашингтоне считают, что с помощью систем можно будет обеспечить безопасность Западной Европы. При этом Москва неоднократно высказывала опасения по поводу установки американского вооружения у своих границ.

«Интерфакс» напоминает, что база наземного базирования ПРО Aegis уже действует в Румынии. Кроме того, в Испании на постоянной основе размещены американские эсминцы.

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