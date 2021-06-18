В Польше рассказали о «параличе» власти из-за страха России

У властей Польши начался «паралич», вызванный страхом России, который только укрепился после саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом рассказали в редакционной колонке издания Myśl Polska.

По мнению редакции, сейчас в Польше идут ожесточенные конфликты, поскольку правящие элиты испугались «российского вторжения»: они пытаются найти «агентов Кремля» и провоцируют панику среди населения.

«Сходите на рынок и послушайте, что там говорят простые граждане: "Вы знаете, что скоро война начнется? На нас нападет Россия". Такого мнения придерживаются в том числе образованные люди, при этом сторонники оппозиции свято верят, что правящая партия — это "инструмент кремлевской политики", а сторонники правящей партии называют своих противников "агентами Германии", которая вместе с Россией готовит новый пакт Молотова — Риббентропа», — приводит цитату «ИноСМИ».

В материале утверждается, что Варшава считает сговором даже проект газопровода «Северный поток-2». Москва и Берлин якобы готовят его для того, чтобы напасть на Польшу. Авторы колонки заключают, что в таких обстоятельствах нужно напоминать о том, что сейчас не 1939 год и невроз властей и некоторых граждан скорее лишний.

Польша неоднократно настаивала на опасности проекта газопровода и просила США ввести санкции. 8 июня сообщалось, что Варшава даже настаивает на проведении консультаций между своими высокопоставленными чиновниками и Байденом из-за беспокойства, связанного с «Северным потоком-2».

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